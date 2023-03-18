По предварительной информации, в результате ДТП погиб один человек. Еще 18 пострадавших госпитализировали.

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Что известно о ДТП в Товмачике

Сообщение о ДТП поступило в Службу спасения в 07:35 18 марта. В селе Товмачик Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус "Фольксваген" и автобус "Эталон".

По предварительной информации, 1 человек погиб (пассажирка "Фольксваген"). По состоянию на 11:00 в лечебные учреждения госпитализированы 18 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется,

– отметили в ГСЧС.

Спасатели деблокировали водителя "Фольксвагена". Кроме того, с целью предотвращения возгорания, отсоединили клеммы АКБ автобусов и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги.

Заметим, что обнародованные с места ДТП кадры очень ужасают. На фото видны значительные повреждения двух автобусов. В частности, выбиты окна, смятый кузов.

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП / Фото ГСЧС Украины

Всего к ликвидации последствий ДТП привлекали 18 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС. Все обстоятельства уже устанавливают правоохранители.

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На Днепропетровщине военный выпрыгнул из скорой и погиб

На трассе Днепр-Павлоград возле поселка Знаменовка в ночь на 13 марта военный на ходу выпрыгнул из медицинского автомобиля. Информацию подтвердили в полиции журналистам 24 Канала. Следователи проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Известно, что санитарный автомобиль, в котором находился мужчина, вез троих раненых с фронта в военный госпиталь в Днепре. У военного, выпрыгнувшего на дорогу, была травма ноги.