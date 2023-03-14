Трагедия произошла в ночь на 13 марта на трассе Днепр-Павлоград, возле поселка Знаменовка. Информацию подтвердили в полиции журналистам 24 Канала.

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Военнослужащий выпрыгнул на ходу санитарного автомобиля

Местное издание "Репортер Днепр" сообщило, что ночью на ходу из санитарного автомобиля выпрыгнул 38-летний военнослужащий. Защитник ударился головой во время падения и, к сожалению, погиб на месте.

Санитарный автомобиль, в котором находился мужчина, вез троих раненых с фронта в военный госпиталь в Днепре. У военного, выпрыгнувшего на дорогу, была травма ноги.

На место чрезвычайного происшествия сразу вызвали карету скорой, однако по приезду медикам осталось только констатировать смерть. Врачи предположили, что при падении он мог получить перелом основания черепа.

Продолжается расследование всех обстоятельств

В пресс-службе полиции Днепропетровской области журналистам 24 Канала подтвердили, что на трассе возле Знаменовки на ходу автомобиля выпрыгнул военный и погиб. Следователи проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства трагического события.