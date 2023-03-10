Трагедия произошла около 19:45 на трассе "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи поселка Ракитное. В результате аварии погибли два пенсионера.

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Детали смертельной аварии

На месте происшествия следователь следственного управления установил, что водитель автомобиля "ВАЗ-2101", 72-летний житель Бердичева, двигаясь в направлении города Сарны, выехал на полосу встречного движения.

После чего, водитель легковушки допустил столкновение с грузовиком "DAF" с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя города Коростень Житомирской области.

Последствия смертельного ДТП / Фото полиция Ровенщины

В результате ДТП водитель "ВАЗ" и его 73-летняя жена получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель грузовика в ДТП не пострадал и, по результатам опроса, был трезв.

По этому факту нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть двух человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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