Трагедія сталась близько 19:45 на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" поблизу селища Рокитне. У результаті аварії загинули двоє пенсіонерів.

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Деталі смертельної аварії

На місці події слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля "ВАЗ-2101", 72-річний житель міста Бердичів, рухаючись у напрямку міста Сарни, виїхав на смугу зустрічного руху.

Після чого, керманич легковика допустив зіткнення з вантажівкою "DAF" із напівпричепом під керуванням 36-річного жителя міста Коростень Житомирської області.

Наслідки смертельної ДТП / Фото поліція Рівненщини

Внаслідок ДТП водій "ВАЗ" та його 73-річна дружина отримали травми несумісні з життям. Водій вантажівки у ДТП не постраждав та, за результатами освідування, був тверезий.

За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох осіб, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

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