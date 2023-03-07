В аварію потрапив службовий автобус. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про ДТП у Вірменії

Так, сьогодні зранку в Єревані в аварію потрапив службовий автобус, який перевозить співробітників уряду Вірменії. Попередньо, зіткнулися автомобіль BMW та мікроавтобус Hyundai. Внаслідок цього постраждали 13 осіб.

Як зазначили правоохоронці, усі постраждалі у ДТП отримують необхідну медичну допомогу.



Аварія у Вірменії / фото місцеві ЗМІ



ДТП в Єревані 7 березня / фото місцеві ЗМІ

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