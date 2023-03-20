Глава полиции Киевской области Андрей Небитов в социальных сетях опубликовал видео инцидента. По его словам, инцидент произошел в Бучанском районе.

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Женщина въехала в припаркованный автомобиль

На видео видно, как женщина отказалась общаться с правоохранителем, после чего въехала в другой автомобиль, который был припаркован.

Небитов отметил, что женщина управляла без прав и совершила ДТП в состоянии опьянения. Кроме того, Небитов добавил, что правонарушительница совершила нападение на правоохранителя.

Со всем этим пришлось столкнуться с полицейским офицером общины в Бучанском районе. Вот такая сложная и многогранная работа, а еще выслушать каждого гражданина, который "на все имеет право". Посмотрите это видео, даже не представляю, кого могут воспитать правонарушители с таким правосознанием,

– отметил глава полиции Киевской области.

В Киевской области пьяная женщина напала на полицейского: видео

В Украине хотят разрешить конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей

В Верховной Раде предлагают увеличить штрафы за вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Причем, в Украине хотят разрешить конфисковывать авто в пользу Вооруженных Сил Украины в случае повторного нарушения в течение года.

Об этом говорится в опубликованном на сайте парламента проекте закона №9076 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции).

Инициаторами законопроекта являются нардепы Артем Дмитрук и Анатолий Бурмич.

Во Львове поймали пьяным за рулем сотрудника компании Onur

Во Львове сотрудника компании "Онур" Шана Исаджана поймали в нетрезвом состоянии за рулем. Мужчина руководил кроссовером Hyundai Santa Fe в центре Львова.

Он был проверен на наличие алкоголя алкотестером, результат показал 0,94 промилле алкоголя.

Суд лишил его водительских прав на один год. Ему также был наложен штраф в размере 17 000 гривен. В решении суда отмечено, что Шан Исаджан родился в Турции.

В компании Onur впоследствии опровергли информацию, что Шан Исаджан – главный инженер их компании.