Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у соціальних мережах опублікував відео інциденту. За його словами, інцидент стався в Бучанському районі.

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Жінка в'їхала в автівку, яка була припаркована

На відео видно, як жінка відмовилася спілкуватися з правоохоронцем, після чого в'їхала в іншу автівку, яка була припаркована.

Нєбитов зазначив, що жінка керувала без прав і скоїла ДТП у стані сп'яніння. Крім того, Нєбитов додав, що правопорушниця здійснила напад на правоохоронця.

Із усім цим довелося мати справу поліцейському офіцеру громади в Бучанському районі. Ось така складна і багатогранна робота, а ще вислухати кожного громадянина, який "на все має право". Подивіться це відео, навіть не уявляю, кого можуть виховати правопорушники із такою правосвідомістю,

– зазначив очільник поліції Київської області.

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В Україні хочуть дозволити конфісковувати автомобілі в нетверезих водіїв

У Верховній Раді пропонують збільшити штрафи за водіння у стані алкогольного, наркотичного чи будь-якого іншого сп'яніння. Причому в Україні хочуть дозволити конфісковувати авто на користь Збройних Сил України у разі повторного порушення протягом року.

Про це йдеться в опублікованому на сайті парламенту проєкті закону №9076 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції).

Ініціаторами законопроєкту є нардепи Артем Дмитрук та Анатолій Бурміч.

У Львові спіймали п'яним за кермом працівника компанії Onur

У Львові працівника компанії "Онур" Шана Ісаджана спіймали у нетверезому стані за кермом. Чоловік керував кросовером Hyundai Santa Fe у центрі Львова.

Він був перевірений на наявність алкоголю алкотестером, результат показав 0,94 проміле алкоголю.

Суд позбавив його водійських прав на один рік. Йому також було накладено штраф у розмірі 17 000 гривень. У рішенні суду зазначено, що Шан Ісаджан народився в Туреччині.

У компанії Onur згодом спростували інформацію, що Шан Ісаджан головний інженер їхньої компанії.