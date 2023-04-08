Авария произошла в Дрокийском районе. Об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает 24 Канал.

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В Молдове перевернулся автобус с украинцами

Николенко рассказал, что в Молдове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего из Кишинева в Киев. В результате ДТП 5 граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Они были доставлены в больницу, сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет. Другие пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом,

– заметил спикер МИД.

По его словам, всего в автобусе находились девятнадцать украинцев.

"Украинское посольство взаимодействует с молдавскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств аварии и поддерживает связь с врачами. После завершения лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину", – подытожил Олег Николенко.

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Авария могла произойти из-за технической неисправности

Дорожно-транспортное происшествие, по данным молдавских СМИ, произошло около 09:40. По словам полицейских, прибывших на место аварии, 51-летний водитель не справился с управлением и врезался в дерево, а затем съехал в кювет.

Правоохранители рассказали, что, по предварительным данным, авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства.

В результате ДТП девять иностранных граждан доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи. Всего в автобусе находился 21 человек,

– говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в районную больницу в Дрокии. В настоящее время автобус пытаются поднять с помощью специальной техники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.