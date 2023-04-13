Про це повідомив сам генерал. Він також опублікував момент ДТП, який потрапив на відео.
Дивіться також На трасі Дніпро – Павлоград сталася смертельна ДТП: є загиблі
Деталі аварії
На відео видно, що загиблий Олександр Марченко пересувався на мопеді. По зустрічній ліній промчав легковий автомобіль, який збив чоловіка.
Цікаво, що після зіткнення винуватець ДТП не зупинився, а продовжив гнати по трасі.
"Гарні люди не вмирають – вони йдуть у небо! Ти був найкращим батьком і прекрасним чоловіком! Я робив і роблю все, щоб ти мною тільки пишався, найстрашніше покарання для мене, це твоє розчарування! Пробач, що не зміг... я дуже старався!!! Але це той рідкісний випадок, коли ти розумієш що можеш далеко не все! Спочивай з миром, рідний, ти був найкращим батьком і прикладом для наслідування!
– йдеться у пості Дмитра Марченка.
Дмитро та Олександр Марченки / Фото з фейсбуку Дмитра Марченка
Генерал також подякував лікарям, які боролися за життя його батька.
Внаслідок ДТП загинув батько генерала Марченка: дивіться відео
Інші аварії в Україні
- 6 квітня у селі Твіржа, що у Яворівському районі жінка переходила дорогу разом зі своїм 4-річним сином, коли їх збив водій на автомобілі Mercedes-Benz. Жінка, що була на 7 місяці вагітності, втратила дитину.
- 7 квітня у ДТП загинув народний депутат України кількох скликань Володимир Стретович. Аварія трапилася на Житомирщині, звідки колишній нардеп родом. Автомобіль зі Стретовичем рухався в напрямку Києва. Toyota ексдепутата й МАЗ зіткнулися в селі Кам'янка. Зазначають, що внаслідок аварії одна людина загинула і двоє травмувалися.
- Наприкінці березня поблизу села Завидовичі Львівського району сталася серйозна аварія. За кермом одного з авто був чоловік 47 років у стані алкогольного сп'яніння. Також під час ДТП постраждав 15-річний хлопець, який керував іншим транспортним засобом. Чоловік та школяр отримали різні тілесні пошкодження й були госпіталізовані.