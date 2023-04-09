У поліції Дніпропетровської області у коментарі 24 Каналу підтвердили факт смертельної ДТП. Загинули двоє чоловіків.

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За даними правоохоронців, загиблі – 1997 та 1998 років народження.

У мережі повідомляють, що смертельна ДТП сталася у Синельниківському районі. За попередніми даними, водій легкового автомобіля BMW не впорався з кермуванням. Спершу авто врізалося у відбійник, а згодом злетіло у кювет.

Українські телеграм-канали повідомляють, що загиблі – військові.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять.

На Житомирській трасі сталася моторошна ДТП

На Житомирській трасі сталася масштабна ДТП. Автобус зіткнувся з 9 легковими автомобілями. Деталі розповів керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Масштабне ДТП на Житомирській трасі. Зіткнулись автобус і ще 9 легковиків,

– заявили у поліції.

Відомо, що інцидент трапилась біля села Капітанівка. Щонайменше 2 людей звернулися до медиків по допомогу. Окрім того, декілька людей мають синьці.