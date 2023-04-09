В полиции Днепропетровской области в комментарии 24 Каналу подтвердили факт смертельного ДТП. Погибло двое мужчин.

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По данным правоохранителей, погибшие – 1997 и 1998 годов рождения.

В сети сообщают, что смертельное ДТП произошло в Синельниковском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением. Сначала авто врезалось в отбойник, а затем слетело в кювет.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что погибшие – военные.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.

На Житомирской трассе произошло жуткое ДТП

На Житомирской трассе произошло масштабное ДТП. Автобус столкнулся с 9 легковыми автомобилями. Детали рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Столкнулись автобус и еще 9 легковушек,

– заявили в полиции.

Известно, что инцидент произошел возле села Капитановка. По меньшей мере 2 человека обратились к медикам за помощью. Кроме того, несколько человек имеют синяки.