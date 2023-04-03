Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что авария произошла утром 3 апреля. Известно, что столкнулись двигавшиеся в направлении Киева автомобили.
Смотрите также В Париже могут запретить электросамокаты: почему 90% горожан против этого транспорта
Что известно о масштабной аварии на Житомирской трассе
Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Столкнулись автобус и еще 9 легковушек,
– сообщил Андрей Небытов.
По его словам, авария произошла возле села Капитановка ориентировочно в 7:30 3 апреля. По словам главы полиции Киевщины:
- водители, которые ехали в средней полосе, остановились для предоставления преимущества;
- тогда же водители левой – тоже притормозили.
Водитель автобуса Setra не среагировал на смену дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилями впереди. В результате этого, предварительно – 9 автомобилей получили различные повреждения,
– заявил Небытов.
Масштабная авария на Житомирской трассе: смотрите видео
Он уточнил, что по состоянию на 8:30 3 апреля водитель авто Mitsubishi и водитель BMW уже обратились за помощью к медикам. Еще у 10 человек синяки и ушибы.
Авария под Киевом / Фото Андрея Небытова
По состоянию на 8:48 3 апреля на месте инцидента работала полиция. Детали должностное лицо пообещало рассказать впоследствии.
Последние аварии в Украине: коротко
- В конце марта в Хмельницкой области случилась авария с пассажирским автобусом – он съехал в кювет, а потом перевернулся. К сожалению, 18 человек пострадали.
- В этот же период в районе Джанкоя во временно оккупированном Крыму легковой автомобиль попал под поезд на переезде. В результате четверо пассажиров машины погибли.
- В том же Крыму посреди дня 31 марта КамАЗ с российскими военными врезался в гражданское авто. Пассажиры "Лады" пострадали.