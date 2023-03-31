Авария произошла около улицы Часа в 12:00, 31 марта. Об этом пишут местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
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Детали аварии в Керчи
Отмечают, что за рулем легкового автомобиля находился водитель 1942 года рождения, и его пассажир, жена примерно того же возраста. В ДТП пострадали оба.
Водитель и пассажир "Лады" доставлены в Керченскую городскую больницу №1 с ушибами грудной клетки.
Место ДТП / Фото из местных телеграмм-каналов
Авария в Керчи / Фото из местных телеграмм-каналов
В Керчи КамАЗ с оккупантами протаранил авто / Фото из местных телеграмм-каналов
Мощные взрывы в Крыму
- 29 марта на оккупированном полуострове Крым произошел взрыв на аэродроме в Гвардейском. В небо поднялся черный столб дыма. Местные сообщали, что видели прилет, а взрыв был настолько мощный, что затряслись дома.
- Оккупационные власти Гвардейского дыма традиционно не видят. Глава российской оккупационной администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин заявил, что это, "вероятно, сработало ПВО".
- Вечером 20 марта мощный "хлопок" случился во временно оккупированном Джанкое. Местные жители жаловались из-за звуков дронов, а затем взрывов и автоматных очередей.
- В Главном управлении разведки Минобороны рассказали о результатах мощных взрывов в Джанкое. В результате "хлопка" были уничтожены российские ракеты "Калибр НК".