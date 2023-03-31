Аварія сталася близько на вулиці Години о 12:00, 31 березня. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Деталі аварії у Керчі

Зазначають, що за кермом легкового автомобіля був водій 1942 року народження, і його пасажир, дружина приблизно того ж віку. У ДТП постраждали обоє.

Водія та пасажира "Лади" доставлено до Керченської міської лікарні №1 із забоями грудної клітки.



Місце ДТП / Фото з місцевих телеграм-каналів



Аварія в Керчі / Фото з місцевих телеграм-каналів



У Керчі КамАЗ з окупантами протаранив авто / Фото з місцевих телеграм-каналів

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