Официальные результаты показали, что жителей отдали 90% голосов "против" использования электросамокатов.

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Почему парижане против электросамокатов

Соучредитель благотворительной организации Apacauvi, представляющей интересы жертв аварий, связанных с электросамокатами Арно Килбаса, подчеркнул, что радуется этим результатам. Поскольку уже более 4 лет организация борется за запрет этого вида транспорта на скулах Франции.

"Все парижане говорят, что волнуются на тротуарах и нервничают, когда переходят дорогу. Вы должны искать повсюду", – сказал Килбаса, чью жену и маленькую дочь сбил водитель электросамоката.

Мэр Парижа Анн Идальго называет голосование, инициированное властями города, не референдумом, а "общественными консультациями". Она выступает за запрет использования электросамокатов, которые называет "источником напряжения и беспокойства" для горожан.

Отметим, что в Париже серия смертельных аварий также показала опасность транспортных средств, которые могут арендовать дети в возрасте до 12 лет.

В случае введения запрета будет касаться только сервисов аренды электросамокатов, а не частных транспортных средств, которых во всей Франции в 2022 году было продано 700 тысяч.

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