Офіційні результати показали, що жителів віддали 90% голосів "проти" використання електросамокатів.

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Чому парижани проти електросамокатів

Співзасновник благодійної організації Apacauvi, яка представляє інтереси жертв аварій, пов’язаних з електросамокатами Арно Кілбаса наголосив, що тішиться цим результатам. Оскільки вже понад 4 роки організація бореться щодо заборони цього виду трансспорту на вилицях Франції.

"Усі парижани кажуть, що хвилюються на тротуарах і нервують, коли переходять дорогу. Ви повинні шукати всюди", – сказав Кілбаса, чию дружину та маленьку доньку збив водій електросамоката.

Мер Парижа Анн Ідальго називає голосування, ініційоване владою міста, не референдумом, а "громадськими консультаціями". Вона виступає за заборону використання електросамокатів, які називає "джерелом напруги та занепокоєння" для містян.

Зазначимо, що у Парижі серія смертельних аварій також показала небезпеку транспортних засобів, які наразі можуть орендувати діти віком до 12 років.

У разі запровадження заборона стосуватиметься лише сервісів оренди електросамокатів, а не приватних транспортних засобів, яких у всій Франції упродовж 2022 року було продано 700 тисяч.

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