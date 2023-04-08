Авария произошла 6 апреля в селе Твиржа в Яворивском районе. Женщина переходила дорогу вместе со своим 4-летним сыном, когда их сбил водитель на автомобиле Mercedes-Benz.

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Пострадавшая была беременна

После аварии женщину и ее сына доставили в реанимационные отделения: мать – в больницу святого Пантелеймона, а сына – в детскую больницу. К сожалению, мальчика не удалось спасти. Женщина сейчас находится в тяжелом состоянии.

Как позже стало известно, 23-летняя пострадавшая была на 30 неделе беременности, но, к сожалению, она потеряла ребенка.

В пресс-службе Первого медобъединения Львова сообщили, что женщина находится в отделении интенсивной терапии и анестезиологии Больницы святого Пантелеймона. Когда женщину доставили в больницу, у нее диагностировали гибель плода. Врачи провели операцию кесарева сечения.

Сейчас состояние 23-летней женщины оценивают как тяжелое. У нее перелом костей таза и травматическая болезнь.

Мужчина совершил наезд на женщину с ребенком

Водитель автомобиля сбил 23-летнюю женщину и 4-летнего мальчика, когда те переходили дорогу. ДТП произошло на трассе Львов – Шегини 6 апреля около 13:50.

По предварительной информации, женщина с ребёнком переходили дорогу в неустановленном месте.

Сейчас правоохранители проводят расследование аварии, открыли уголовное производство за нарушение ПДД. Водителю грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.