Об этом сообщил сам генерал. Он также опубликовал момент ДТП, который попал на видео.

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Детали аварии

На видео видно, что погибший Александр Марченко передвигался на мопеде. По встречной линии промчался легковой автомобиль, который сбил мужчину.

Интересно, что после столкновения виновник ДТП не остановился, а продолжил гнать по трассе.

"Хорошие люди не умирают – они идут в небо! Ты был лучшим отцом и прекрасным мужчиной! Я делал и делаю все, чтобы ты мной только гордился, самое страшное наказание для меня, это твое разочарование! Извини, что не смог... я очень старался!!! Но это тот редкий случай, когда ты понимаешь что можешь далеко не все! Покойся с миром, родной, ты был лучшим отцом и примером для подражания!

– говорится в посту Дмитрия Марченко.

Дмитрий и Александр Марченко / Фото из фейсбука Дмитрия Марченко

Генерал также поблагодарил врачей, боровшихся за жизнь его отца.

В результате ДТП погиб отец генерала Марченко: смотрите видео

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