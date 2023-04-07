Об этом сообщил общественный и политический деятель Александр Доний, не указав других обстоятельств трагедии.

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"Досадное известие – в автоаварии несколько часов назад погиб Владимир Стретович", – написал он.

Старшая дочь Владимира Стретовича – Анна опубликовала совместное фото с отцом.



Стретович вместе с дочерью / Фото фейсбук Анны Стретович

Был одним из создателей Конституции

Владимир Стретович был народным депутатом второго, четвертого, пятого и шестого созывов. Три последних созыва – по спискам партии "Наша Украина" Виктора Ющенко.

В 2001 году являлся руководителем юридической службы Гражданского комитета "Украина без Кучмы" для ведения переговоров с представителями режима.



Стретович был одним из создателей Конституции / Фото Украинское радио

Достижения Стретовича

Являлся почетным президентом Всемирного конгресса украинских юристов. Президент Фонда содействия правовым и политическим реформам.

Президент Восточноевропейского департамента и член совета директоров международной организации "Парламентарии против коррупции и организованной преступности".

Владимир Стретович – заслуженный юрист Украины. В свое время был награжден орденом Ярослава Мудрого ІV степени.

Что еще известно о Стретовиче

Владимир Стретович родом из Житомирской области – села Забранное Малинского района. Родился 16 мая 1958 года. Окончил Киевский топографический техникум по специальности техник-топограф. Получил специальность правоведа в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Кроме того, окончил аспирантуру Института государства и права АНУ.

Владимир Стретович – кандидат юридических наук (1989), доцент (2001). Кандидатская диссертация "Правовое регулирование коллективного подряда в сельском хозяйстве".

Автор полсотни научных работ по проблемам регулирования трудовых и имущественных отношений в сельском хозяйстве, государственном строительстве, политологии.



Стретович погиб в возрасте 65 лет / Фото из фейсбука Владимира Стретовича

Владел на немецком языке. Увлекался игровыми видами спорта, а также пчеловодством.



Стретович с 2015 года был президентом "Союза пчеловодов Украины" / Фото из фейсбука Владимира Стретовича

У него остались жена – Татьяна Ивановна, взрослые дочери Екатерина и Анна, внуки.

Редакция 24 канала выражает соболезнования семье Владимира Николаевича.