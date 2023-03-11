После аварии на дороге вспыхнул сильный пожар. Предварительно известна причина аварии.
Смотрите также В Бразилии поезд въехал в школьный автобус: погибли дети
Что известно об ужасной аварии в Венгрии
Машины столкнулись ориентировочно в 14:24 11 марта по местному времени в 30 километрах от Будапешта.
… Столкнулись 5 грузовиков и 37 легковых автомобилей. В результате аварии загорелось 19 автомобилей, пострадали 36 человек,
– сообщила венгерская полиция.
Они также отметили, что один человек имеет ранения, угрожающие жизни. Еще 13 человек имеют серьезные ранения.
По состоянию на 20:57 11 марта движение на трассе все еще было заблокировано. Полиция перекрыла движение по дороге в обоих направлениях.
Последствия аварии в Венгрии / Фото местной полиции
По данным издания Digi24, на место направили пожарных, полицию и скорую помощь, а также вертолеты. Пресса также предполагает, что причиной аварии могла стать пылевая буря, возникшая на трассе в момент столкновения Это ведь значительно ухудшило видимость на дороге.
Ужасные аварии в Украине и мире: коротко
- 9 марта на дороге Киев – Чоп возле села Новый Милятин в Золочевском районе во Львовской области произошла смертельная авария. Там 43-летняя водителька автомобиля Skoda Fabia не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Она столкнулась с микроавтобусом Mersedes-Benz Sprinter под управлением 57-летнего жителя Житомирской области. К сожалению, водителька и ее 14-летняя дочь погибли.
- На трассе Киев – Ковель – Ягодин у поселка Ракитное в Ровенской области в аварии погибли супруги пенсионеры. Их легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
- 7 марта в армянском Ереване также произошла авария. Там столкнулись автомобиль BMW и микроавтобус Hyundai. В бусе ехали сотрудники правительства. В результате ДТП пострадали 13 сотрудников правительства Армении.