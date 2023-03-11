ДТП произошло в южном бразильском штате Парана утром 9 марта. Детали трагедии – рассказывает 24 Канал.
Читайте также В Киеве BMW влетело в трактор коммунальщиков: есть жертвы
Две девочки в возрасте 11 и 15 лет погибли
Автобус вез 25 учеников и троих учителей. На перекрестке в южном городе Джандайя-су-Сул утром 9 марта в него врезался поезд.
В результате ужасного столкновения двое детей погибли. Речь идет о девушках в возрасте 11 и 15 лет.
Они скончались на месте. Еще пятеро учащихся и один учитель получили ранения.
Трагическое ДТП произошло в Бразилии / Фото Daily Mail
Обратите внимание Авто разорвало пополам от удара: в Ровенской области в ДТП погибли супруги пенсионеров
В этот же день на Львовщине произошла смертельная авария
- Во Львовской области 9 марта около 13:00 произошло жуткое ДТП. На автодороге "Киев-Чоп", близ села Новый Милятин в Золочевском районе, столкнулись автомобиль и микроавтобус.
- Как сообщили правоохранители, 43-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia и 14-летняя пассажирка были львовянками. Женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
- В результате произошло столкновение с микроавтобусом Mersedes-Benz Sprinter, которым управлял 57-летний житель Житомирской области. Обе львовянки скончались от полученных травм.
- Правоохранители открыли уголовное производство. Следствие продолжается.