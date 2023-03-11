Після аварії на дорозі спалахнула сильна пожежа. Попередньо відома причина аварії.
Дивіться також У Бразилії поїзд в’їхав у шкільний автобус: загинули діти
Що відомо про жахливу аварію в Угорщині
Машини зіткнулись орієнтовно о 14:24 11 березня за місцевим часом за 30 кілометрів від Будапешту.
...Зіткнулися 5 вантажівок і 37 легкових автомобілів. В результаті аварії загорілось 19 автомобілів, постраждали 36 осіб,
– повідомила угорська поліція.
Вони також зазначили, що одна людина має поранення, які загрожують життю. Ще 13 осіб – мають серйозні поранення.
Станом на 20:57 11 березня рух на трасі все ще був заблокований. Поліція перекрила рух дорогою в обох напрямках.
Наслідки аварії в Угорщині /Фото місцевої поліції
За даними видання Digi24, на місце скерували пожежників, поліцію та швидку допомогу, а також вертольоти. Преса також припускає, що причиною аварії могла стати пилова буря, що виникла на трасі в момент зіткнення. Адже це значно погіршило видимість на дорозі.
Жахливі аварії в Україні та світі: коротко
- 9 березня на дорозі Київ – Чоп біля села Новий Милятин у Золочівському районі на Львівщині трапилась смертельна аварія. Там 43-річна водійка автомобіля Skoda Fabia не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху. Вона зіткнулась з мікроавтобусом Mersedes-Benz Sprinter, яким керував 57-річний житель Житомирської області. На жаль, водійка та її 14-річна донька загинули.
- На трасі Київ – Ковель – Ягодин біля селища Рокитне у Рівненській області в аварії загинуло подружжя пенсіонерів. Їхній легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою.
- 7 березня у вірменському Єревані також сталася аварія. Там зіткнулися автомобіль BMW та мікроавтобус Hyundai. У бусі їхали співробітники уряду. Внаслідок ДТП постраждали 13 співробітників уряду Вірменії.