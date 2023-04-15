Внаслідок зіткнення постраждали 6 людей. У двох з них важкі травми.

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Що відомо про ДТП у Франції

ДТП сталася на вулиці професора Дарже близько 23 години 14 квітня. Напередодні зібралися багато людей, щоб взяти участь у "несанкціонованій пробіжці на дорозі загального користування". За словами прокуратури Бордо, йдеться про "дикі автоперегони".

Правоохоронці зазначають, що за поворот на високій швидкості виїхав водій.

30-річний юнак повністю втратив контроль над своїм автомобілем і змів натовп глядачів, які прийшли подивитися на шалені перегони,

– пише видання.

Гонщик збив шістьох людей віком від 17 до 26 років. Двоє 18-річних, отримали важкі травми, повідомляють пожежники. Їх вже ушпиталили. Тим часом правоохоронці почали розслідування

Водія та ще трьох людей затримали

Французькі правоохоронці вже затримали чотирьох людей. Зокрема, водія автомобіля та трьох його пасажирів. Наразі усі вони перебувають під вартою.

У Франції автомобіль збив людей: відео (Обережно, кадри можуть шокувати)

У Польщі автобус з українцями злетів у кювет

Біля населеного пункту Елжбєчін у Польщі 13 квітня автобус з'їхав з дороги та злетів у кювет. У салоні перебували українці.

Внаслідок ДТП постраждали 4 наших громадян. Троє жінок та підліток отримали легкі травми. Усіх доставили до місцевої лікарні.