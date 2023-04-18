Предварительно, в результате аварии есть пострадавшие. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В Германии военные бронеавтомобили США попали в ДТП

Как стало известно, на дороге столкнулись четыре военных машины в колонне. Полиция поначалу не предоставила никакой дополнительной информации. Предварительно, это бронетехника армии США.

Позже правоохранители сообщили, что семеро солдат получили ранения в аварии, один из которых серьезно травмировался.

Сейчас в направлении Чехии трассу перекрыли.



Авария с военными машинами в Германии / фото Der Spiegel

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