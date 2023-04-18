Предварительно, в результате аварии есть пострадавшие. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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В Германии военные бронеавтомобили США попали в ДТП
Как стало известно, на дороге столкнулись четыре военных машины в колонне. Полиция поначалу не предоставила никакой дополнительной информации. Предварительно, это бронетехника армии США.
Позже правоохранители сообщили, что семеро солдат получили ранения в аварии, один из которых серьезно травмировался.
Сейчас в направлении Чехии трассу перекрыли.
Авария с военными машинами в Германии / фото Der Spiegel
Другие аварии в мире
- Недавно в украинском порту Рени румынская баржа столкнулась с другим судном. Она перевозила удобрения. В результате столкновения румынская баржа начала тонуть.
- Во французском городе Бордо произошло ДТП. Автомобиль на большой скорости влетел в толпу. В результате столкновения пострадали 6 человек – у двух из них тяжелые травмы.
- На трассе Днепр – Павлоград 9 апреля произошло жуткое ДТП. В полиции Днепропетровской области подтвердили факт смертельного ДТП – погибли двое мужчин. Украинские телеграм-каналы сообщают, что погибшие – военные.
- Ранее на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП. Автобус столкнулся с 9 легковыми автомобилями.
- В Молдове 8 апреля автобус, следовавший в Киев, съехал с трассы и перекинулся. В салоне находились 19 украинцев. Авария произошла в Дрокийском районе.