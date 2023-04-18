Попередньо, внаслідок аварії є постраждалі. Наразі встановлюють усі обставини події.
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У Німеччині військові бронеавтомобілі США потрапили в ДТП
Як стало відомо, на дорозі зіткнулися чотири військові машини в колоні. Поліція спочатку не надала жодної додаткової інформації. Попередньо, це бронетехніка армії США.
Згодом правоохоронці повідомили, що семеро солдатів отримали поранення в аварії, один з яких травмувався серйозно.
Наразі у напрямку Чехії трасу перекрили.
Аварія з військовими машинами у Німеччині / фото Der Spiegel
Інші аварії у світі
- Нещодавно в українському порту Рені румунська баржа зіткнулася з іншим судном. Вона перевозила добрива. Внаслідок зіткнення румунська баржа почала тонути.
- У французькому місті Бордо трапилася ДТП. Автомобіль на великій швидкості влетів у натовп. Внаслідок зіткнення постраждали 6 людей – у двох з них важкі травми.
- На трасі Дніпро – Павлоград 9 квітня сталася моторошна ДТП. У поліції Дніпропетровської області підтвердили факт смертельної ДТП – загинули двоє чоловіків. Українські телеграм-канали повідомляють, що загиблі – військові.
- Раніше на Житомирській трасі сталася масштабна ДТП. Автобус зіткнувся з 9 легковими автомобілями.
- У Молдові 8 квітня автобус, який прямував до Києва, з'їхав з траси та перекинувся. В салоні перебували 19 українців. Аварія сталася в Дрокійському районі.