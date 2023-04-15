Внаслідок зіткнення румунська баржа почала тонути. За інформацією ЗМІ, на баржу було завантажено понад тисячу тонн добрив, зокрема, сульфатом амонію.

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Що відомо про інцидент

Коли вона стояла на якорі, в неї врізалося інше судно, яке перевозило худобу.

"Після зіткнення румунська баржа почала набирати воду і тонути, після чого пролунав заклик про допомогу. Румунський буксир переправив пошкоджену баржу на румунську сторону Дунаю", – пише видання.



Біля порту Рені зіткнулися два судна / Фото Digi24

За інформацією журналістів, зараз баржа наполовину затонула, її носова частина знаходиться на березі.



Біля порту Рені зіткнулися два судна / Фото Digi24

Інше судно не отримало пошкоджень і стоїть на рейді порту Рені, повідомив портал replicaonline. На місце прибули представники адміністрації румунського порту Галац.

Винуватець події намагався втекти в порту, проте його знайшли і тепер намагаються заарештувати.

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