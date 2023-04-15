Внаслідок зіткнення румунська баржа почала тонути. За інформацією ЗМІ, на баржу було завантажено понад тисячу тонн добрив, зокрема, сульфатом амонію.
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Що відомо про інцидент
Коли вона стояла на якорі, в неї врізалося інше судно, яке перевозило худобу.
"Після зіткнення румунська баржа почала набирати воду і тонути, після чого пролунав заклик про допомогу. Румунський буксир переправив пошкоджену баржу на румунську сторону Дунаю", – пише видання.
Біля порту Рені зіткнулися два судна / Фото Digi24
За інформацією журналістів, зараз баржа наполовину затонула, її носова частина знаходиться на березі.
Біля порту Рені зіткнулися два судна / Фото Digi24
Інше судно не отримало пошкоджень і стоїть на рейді порту Рені, повідомив портал replicaonline. На місце прибули представники адміністрації румунського порту Галац.
Винуватець події намагався втекти в порту, проте його знайшли і тепер намагаються заарештувати.
Схожий інцидент у лютому
- У Ренійському порту тонула баржа, яка належить компанії з Румунії. Екіпаж судна не травмувався. Це сталося 4 лютого. Тоді баржу вдалось врятувати.
- За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржа перевозила 860 тонн зерна.
- Йдеться про баржу JOKOR III під прапором Румунії. За плавучість судна боролися всю ніч, повідомили 5 лютого у пресслужбі Адміністрації морських портів України.