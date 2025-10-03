В Харьковской филармонии состоялся концерт-запись "Восстание органов – искусство, непокоренное войной". Его официально зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины в категории "Самый большой органный ансамбль".

Впервые в истории Украины одновременно прозвучали 5 органов – духовой Alexander Schuke и четыре цифровых органа, привезенные из разных регионов страны, информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Харьков.

Детали об историческом концерте

В программе концерта прозвучали символические произведения украинских композиторов – Гимн Украины, "Молитва за Украину" Николая Лысенко, "Щедрик" Николая Леонтовича, "Белая симфония" Вячеслава Назарова и другие.

На одной сцене встретились разные поколения украинской органной школы:

мэтр харьковской традиции Станислав Калинин;

заслуженная артистка Украины Ирина Калиновская;

лауреатка международных премий, солистка Елена Болюх;

молодая органистка Полина Черная.

Музыкальное воплощение стало возможным благодаря аранжировкам композитора и органиста Евгения Жаку, который создал уникальное звучание для ансамбля из пяти органов. И кульминацией стало то, что всех этих художников объединил за дирижерским пультом военнослужащий ВСУ, начальник отделения коммуникаций 5 отдельной штурмовой бригады, старший лейтенант Сергей Лихоманенко.

"Восстание органов" стало настоящим культурным штурмом Харькова – города, который ежедневно держит оборону. Органы здесь звучали как голос памяти, молитвы и несокрушимости. Запись войдет в мультимедийный архив "органной музыки военного времени" и будет представлена украинской и международной аудитории. Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.