Искусство, непокоренное войной: в Харькове установили особый рекорд Украины
В Харьковской филармонии состоялся концерт-запись "Восстание органов – искусство, непокоренное войной". Его официально зафиксировали в Национальном реестре рекордов Украины в категории "Самый большой органный ансамбль".
Впервые в истории Украины одновременно прозвучали 5 органов – духовой Alexander Schuke и четыре цифровых органа, привезенные из разных регионов страны, информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Харьков.
Детали об историческом концерте
В программе концерта прозвучали символические произведения украинских композиторов – Гимн Украины, "Молитва за Украину" Николая Лысенко, "Щедрик" Николая Леонтовича, "Белая симфония" Вячеслава Назарова и другие.
На одной сцене встретились разные поколения украинской органной школы:
- мэтр харьковской традиции Станислав Калинин;
- заслуженная артистка Украины Ирина Калиновская;
- лауреатка международных премий, солистка Елена Болюх;
- молодая органистка Полина Черная.
Музыкальное воплощение стало возможным благодаря аранжировкам композитора и органиста Евгения Жаку, который создал уникальное звучание для ансамбля из пяти органов. И кульминацией стало то, что всех этих художников объединил за дирижерским пультом военнослужащий ВСУ, начальник отделения коммуникаций 5 отдельной штурмовой бригады, старший лейтенант Сергей Лихоманенко.
"Восстание органов" стало настоящим культурным штурмом Харькова – города, который ежедневно держит оборону. Органы здесь звучали как голос памяти, молитвы и несокрушимости. Запись войдет в мультимедийный архив "органной музыки военного времени" и будет представлена украинской и международной аудитории. Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.