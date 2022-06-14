В Харьковской области от обстрелов оккупантов погибла женщина, ее 3-месячный ребенок ранен

Российские военные в Харьковской области убили женщину и ранили ее маленького ребенка. Только за один дом на Харьковщине ранения получили пятеро гражданских людей.

Трагический инцидент произошел в поселке Печенеги

Соответствующие данные сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Трагический инцидент произошел в поселке Печенеги.

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По словам Синжгубова, из-за обстрелов оккупантов ранения получил 3-месячный ребенок. К сожалению, маленький ребенок остался без мамы. Глава Харьковской ОВ сообщил, что 35-летняя мать ребенка – погибла.

На Харьковщине погиб один человек и раненые дети

Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские кафиры продолжили обстрелы Харькова и Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области.

В результате обстрелов в поселке Жуковского один гражданский человек получил раненый. Также из-за обстрелов в Харьковской области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары.

Сообщается, что в селе Малиновка из-за обстрелов кафиров ранения получили двое детей - мальчик 11 и девушка 17 лет.

Кроме того, еще один человек получил ранения в селе Завгородне. Всего в Харьковской области один человек погиб, а еще 5 – ранены. По информации Синегубова, среди раненых – 3 ребенка.

Какая ситуация на фронте

Олег Синегубов рассказал, что на территории Харьковской области продолжаются боевые действия. По его словам, на Харьковском направлении враг по-прежнему сконцентрирован на обороне.

На Изюмщине вооруженные силы России пытаются установить контроль над Богородичным и готовят наступление на Славянск.

Глава Харьковской ОВА заявил, что наши защитники противодействуют врагу, нанося ему ощутимые потери. Он напомнил, что в районе Изюма нашими военными уничтожен очередной российский вертолет Ка-52 .

В разведке министерства обороны Великобритании сообщили , что россияне впервые за несколько недель немного продвинулись на Харьковском направлении.

В Офисе Президента также констатировали, что ситуация на Харьковщине обострилась . В районе Казачьей Лопани и Терновой продолжаются бои.

Это важно – россияне продвигаются на Харьковском направлении: смотрите видео