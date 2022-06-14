Украинским войскам удалось оттеснить врага от Харькова. Так что бои идут сейчас за окрестные села. Украинские военные к северу от города продвигаются в сторону государственной границы.

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Однако восточная часть Харьковской области продолжает находится под российской оккупацией. Именно через этот район идет переправка оккупационных войск из России на Донбасс. Здесь логистическим центром является город Изюм, куда сходится несколько дорог. Следовательно, открываются возможности дальнейших наступлений на разных направлениях – на Харьков на север, Славянск на юго-восток или Барвенково на юго-запад.

Британская разведка в своем ежедневном отчете за 14 июня сообщает, что российские оккупанты, вероятно, впервые за несколько недель достигли небольшого продвижения на Харьковском направлении. Однако детали того, где это произошло – не указывают.

Данные Генштаба о Харьковском направлении

Генштаб ВСУ в своих ежедневных отчетах дает больше информации о ситуации на фронте, в том числе и на Харьковском направлении. Там украинские военные отмечают, что враг главное усилие сосредоточил на недопущении продвижения наших войск и их выходе к границе с Россией.

13 июня в отчете Генштаба ВСУ заявили, что противник вел штурмовые действия в направлении Тернова – Избицкое. Это деревни к северо-востоку от Харькова вблизи границы с Россией. Там оккупанты имели частичный успех, закрепившись на северных окрестностях села.

В отчете за 14 июня указано то, что больше нигде врагу не удалось продвинуться на Харьковском направлении. Поэтому он продолжает основные усилия сосредоточивать на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к государственной границе. Следовательно, оккупанты и дальше обстреливают села в Харьковской области, в том числе с использованием армейской авиации, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.

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