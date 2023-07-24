Супруги замучили собственную собаку за то, что "плохо охраняла"
Источник:Полиция Харьковской области
В Харьковской области мужчина и женщина замучили до смерти свою собаку. Им сообщили о подозрении.
Следователи Харьковской области сообщили о подозрении пожилым супругам в убийстве домашнего животного.
Смотрите также Погибают в адских муках: львовяне бьют тревогу - неизвестные массово травят собак
Супруги жестоко убили свою собаку
71 и 81-летние жители поселка Бабаи лишили жизни собаки за то, что она не ругала и не защищала домовладение.
24 июня супруги решили убить животное, которое содержалось у них около 2 лет и при чем сделали это чрезвычайно жестоко.
Собаку вешали, избивали и топили. Когда беззащитное животное перестало выдавать признаки жизни, его закопали на территории дома. 21 июля живодерам сообщили о подозрении в совершении преступления.
Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным
Следует зафиксировать это на видео или фото и вызвать полицию.
В Украине действуют статьи законов 299 и 89, запрещающие жестокое обращение с животными. Разница между ними в том, что статья 299 предусматривает уголовную ответственность правонарушителя, если животное умерло в результате насильственных действий или имеет телесные повреждения. Статья 8 – это административная ответственность, если животное живо и не имеет явных телесных повреждений.