Супруги замучили собственную собаку за то, что "плохо охраняла"

В Харьковской области мужчина и женщина замучили до смерти свою собаку. Им сообщили о подозрении.

Следователи Харьковской области сообщили о подозрении пожилым супругам в убийстве домашнего животного.

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Супруги жестоко убили свою собаку

71 и 81-летние жители поселка Бабаи лишили жизни собаки за то, что она не ругала и не защищала домовладение.

24 июня супруги решили убить животное, которое содержалось у них около 2 лет и при чем сделали это чрезвычайно жестоко.

Собаку вешали, избивали и топили. Когда беззащитное животное перестало выдавать признаки жизни, его закопали на территории дома. 21 июля живодерам сообщили о подозрении в совершении преступления.

Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным

Следует зафиксировать это на видео или фото и вызвать полицию.

В Украине действуют статьи законов 299 и 89, запрещающие жестокое обращение с животными. Разница между ними в том, что статья 299 предусматривает уголовную ответственность правонарушителя, если животное умерло в результате насильственных действий или имеет телесные повреждения. Статья 8 – это административная ответственность, если животное живо и не имеет явных телесных повреждений.

Если животное живо, по приезду полиции требуйте фиксации правонарушения и изъятия животного.