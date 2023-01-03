В Харьковской области парень убил отца и выбросил тело в сливную яму: жуткие фото

Жестокое убийство произошло в одном из сел Харьковской области. 18-летний парень зарезал своего отца кухонным ножом.

Как отмечают, убийство спровоцировала ссора между 44-летним отцом и его сыном. Сначала парень избил мужчину палкой, а когда тот упал на пол – нанес смертельный удар кухонным ножом.

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Какую ответственность понесет убийца

Чтобы скрыть преступление, 18-летний убийца выбросил тело своего отца в сливную яму во дворе. Следователи уже сообщили парню о подозрении в совершении преступления.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Наказанием за умышленное убийство является лишение свободы сроком от восьми до двадцати пяти лет или пожизненное лишение свободы.

Тело нашли в сливной яме / Фото полиция Харьковщины

Сын во время ссоры зарезал отца ножом / Фото полиция Харьковщины

В Польше жестоко убили украинца: главное

В Польше нашли изуродованное тело мужчины, который, вероятно, является украинцем. Похоже, произошло жестокое убийство. Тело мужчины обнаружили в одном из кварталов Мазовецкого воеводства. Оно было сильно изуродовано множественными ножевыми ранениями на спине и груди.

На месте работали сотрудники криминальной милиции и следователи местной районной прокуратуры. Они никак не комментируют дело, но сказали, что это жестокое убийство.

Согласно информации СМИ, пострадавший несколько лет жил в Польше. Польские журналисты пишут, что по их данным жертвой является 55-летний мужчина, работавший на местном молочном кооперативе. Он снимал квартиру, где и нашли его тело. Пока что по делу никто не арестован.