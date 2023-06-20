В Хмельницкой области подросток изнасиловал собаку: полиция открыла дело

В Хмельницкой области подросток изнасиловал собаку. Полиция открыла уголовное производство, а пострадавшее животное изъяли у хозяев.

О преступлении стало известно 17 июня. Тогда в сети начали распространяться видео, на которых несовершеннолетний парень жестоко обращался с животным.

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Полиция начала расследование

В хмельницких телеграм-каналах опубликовали видео, на котором несовершеннолетний парень насиловал собаку. Его снимали товарищи, которым, очевидно, было очень весело, ведь они смеялись над действиями своего друга.

Опубликованная видеозапись с жестоким обращением с животным увидели зоозащитники. Именно они обратились к стражам порядка с обращением. В частности, заявление подала руководительница общественной организации "Брошенный ангел" Раиса Мельницкая. После ее обращения правоохранители открыли уголовное производство по 229 статье Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными". Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Уголовное дело возбуждено. Однако собаку полиция не удалила! По словам полиции, все норм. Сейчас решаем вопрос по изъятию собаки, чтобы завести ее на осмотр к врачам! А потом примем ее у нас в приюте,

– рассказала Раиса Мельницкая.

Собаку удалось изъять у хозяев только 19 июня. Пострадавшее животное отвезли в ветеринарную клинику, где ему провели клинический осмотр. Как сообщили впоследствии, собака – мальчик в возрасте примерно 2,5 – 3 года. Сейчас он в приюте "Брошенный ангел".

В настоящее время общее состояние собаки удовлетворительное, однако у него обнаружили мочекаменную болезнь, аритмию сердца и пироплазмоз. Мельницкая сообщила, что начала курс лечения животного.

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