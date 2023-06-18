К сожалению, животное погибло на месте. Полицейские уже разыскали владельца овчарок.

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Что угрожает владельцу собак

Хозяин овчарок объяснил полиции, что они якобы самостоятельно выбежали с территории домовладения на улицу, где он их позже и нашел.

В отношении мужчины правоохранители составили административный протокол по части 2 статьи 154 (нарушение правил содержания собак) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно законодательству, мужчине грозит штраф всего 510 гривен.

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