На жаль, тваринка померла на місці. Поліцейські вже розшукали власника вівчарок.

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Що загрожує власнику собак

Господар вівчарок пояснив поліції буцімто вони самостійно вибігли з території домоволодіння на вулицю, де він їх пізніше і знайшов.

Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 154 (порушення правил утримання собак) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно із законодавством, чоловіку загрожує штраф лишень 510 гривень.

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У Дрогобичі алабаї загризли маленького песика: коротко

  • 24 травня у Дрогобичі 2 великих алабаї, що гуляли містом без намордників та господарів, накинулися на двох маленьких собак. На жаль, одну з постраждалих собачок не вдалося врятувати.
  • На місце негайно виїхали екіпажі реагування патрульної поліції. У пресслужбі поліції згодом повідомили, що алабаї агресивно поводилися та кидалися на людей. Правоохоронці відлякували алабаїв гумовими кулями.
  • Поліцейські знайшли власницю алабаїв. Нею виявилася 34-річна місцева мешканка. Як пояснила жінка, під час вигулювання собаки ті від неї втекли. Але судячи з розповідей очевидців, собаки дуже довго бігали вулицями і ніхто їх не шукав.
  • У відділку поліції на жінку склали протокол за статтею 154 про порушення правил утримання собак. Власники собак, що постраждали, можуть звернутися до суду.
  • Санкція статті передбачає покарання – накладення штрафу у розмірі 3 400 гривень з конфіскацією тварин. Зараз алабаї зачинені у вольєрі.