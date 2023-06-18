На жаль, тваринка померла на місці. Поліцейські вже розшукали власника вівчарок.

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Що загрожує власнику собак

Господар вівчарок пояснив поліції буцімто вони самостійно вибігли з території домоволодіння на вулицю, де він їх пізніше і знайшов.

Відносно чоловіка правоохоронці склали адміністративний протокол за частиною 2 статті 154 (порушення правил утримання собак) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно із законодавством, чоловіку загрожує штраф лишень 510 гривень.

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