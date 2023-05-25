Деталі повідомили правоохоронці Львівщини. Трагедія сталася 24 травня. Тоді до поліції почали надходити повідомлення про те, що містом бігають 2 великі алабаї та кидаються на людей та інших собак.

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На місце, де бачили собак, негайно виїхали екіпажі реагування патрульної поліції. Вони встановили, що алабаї, які перебували на вулиці без господаря і не мали намордників, накинулися щонайменше на двох маленьких собак, яких власники вигулювали на повідку.

Один песик від отриманих травм загинув, інший – у важкому стані перебуває у ветклініці,

– повідомили у пресслужбі поліції.

Там наголосили, що алабаї агресивно поводилися та кидалися на людей. Правоохоронці відлякували алабаїв гумовими кулями.

На оприлюднених у мережі кадрах видно момент нападу на маленьку собачку Асю. Бабуся гуляла зі своєю улюбленицею на повідку, аж раптом до неї підбігли 2 алабаї та вгризлися у собачку. Велика собака взяла в зуби Асю і побігла у невідомому напрямку.

Що пережила господиня потерпілої собаки – важко навіть уявити. Жінка кричала посеред вулиці від болю та хапалася за серце.



Алабаї тікають із собачкою в зубах / Скриншот з відео

Зверніть увагу! Алабаї повинні утримуватися у вольєрах, мати велику територію для вигулу, а також, починаючи з цуценят, піддаватися вихованню кінологів, тоді з них виростають прекрасні охоронці і домашні улюбленці. Однак відсутність догляду та збалансованого харчування має на психіку цих тварин вкрай негативний вплив.

Чи знайшли правоохоронці винних і що їм загрожує

Поліцейські знайшли власницю алабаїв. Нею виявилася 34-річна місцева мешканка. Як пояснила жінка, під час вигулювання собаки ті від неї втекли. Але судячи з розповідей очевидців, собаки дуже довго бігали вулицями і ніхто їх не шукав.

У відділку поліції на жінку склали протокол за статтею 154 про порушення правил утримання собак. Власники собак, що постраждали, можуть звернутися до суду.

Санкція статті передбачає покарання – накладення штрафу у розмірі 3400 гривень з конфіскацією тварин. Зараз алабаї зачинені у вольєрі.

Реакція господаря собак

Власник собак місцевий одіозний бізнесмен Микола Лагодич у своїх соцмережах опублікував відео, де просить вибачення перед всіма потерпілими та заявляє, що компенсує їм завдані його собаками моральні збитки. Однак "просить вибачення" пан Микола у доволі дивній манері. Він одразу ж заявляє, що не винен і згадав про колишню дружину.

Бачить Бог, це не моя вина. Це спосіб тупо посадити мене до в'язниці. Друга дружина мала бажання на цьому нажитися. Вона зі стукачами робили все, щоб мої собаки когось загризли,

– сказав він.



Алабай Миколи Лагодича / Фото з його інстаграму



Люди у мережі обурені / Скриншот 24 Каналу

Лагодича раніше затримували за керуванням авто під наркотиками

У Дрогобичі у ніч із 18 на 19 березня поліція затримала місцевого бізнесмена за керування автомобілем у стані наркотичного сп'яніння. Мовиться про Миколу Лагодича, котрий неодноразово потрапляв у скандали.