Варто згадати, що перед цим Кремль масово вербував на війну зеків. Вони у складі ПВК "Вагнера" масово гинуть в Україні, а їхні тіла навіть ніхто не забирає. Цього разу росЗМІ пишуть, що Держдума запропонувала відправляти на війну бездомних собак, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Кожен другий чоловік віком 20 – 24 роки, який помер у Росії у 2022 році, зробив це в Україні

Росія хоче мобілізувати на війну бездомних собак

Депутат Держдуми від Якутії Федот Тумусов заявив, що бездомних собак варто навчати "різним навичкам". Після цього відправляти на фронт в Україну, щоб вони "допомагали пораненим і в розмінуванні".

У нас у країні дуже багато кінологів, які можуть навчити собак різних навичок… Великих і агресивних собак кінологи навчили б і направили їх у зону "СВО" (на війну – 24 Канал) – нехай допомагають витягувати поранених, у розмінуванні беруть участь. І як свідчить досвід Великої Вітчизняної війни, вони можуть брати участь і в інших справах,

– заявив російський депутат.

Варто зазначити, що пропозицію депутат озвучив на тлі обговорення Держдумою поправок до закону про відповідальне поводження з тваринами. Він дозволяє регіонам присипляти бездомних собак.

"Мобілізацію" собак у Росії обговорювали ще у 2022 році

Ще у грудні 2022 року російський депутат від комуністичної партії Росії з міста Орел Віктор Макаров запропонував "залучити" російських собак на війну в Україні.

Він говорив, що нібито тварин треба "мобілізувати" та "навчити підривати танки".

Пропоную виховати цих собак для підривів танків,

– заявив російський депутат.

Його ініціативу тоді проігнорували.

Зверніть увагу! Розмови про ймовірне відряджання бездомних собак на війну в Росії відновились якраз тоді, коли ворожі втрати на війні перевищили позначку 200 тисяч загиблих. Якщо точніше, то з 24 лютого 2022 року Росія втратила на війні в Україні 200 590 солдатів. А це вже фактично 16 армій НАТО. Детальніше про те, з чим можна порівняти втрати ворога – читайте за посиланням.