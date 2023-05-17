Збройні сили України не дозволяють загарбникам просуватись, тож завдають росіянам колосальних втрат. Так, станом на 17 травня від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано понад 200 тисяч російських вояк.

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Уявити лише, населення Росії скоротилось на 200 590 людей, і це лише за офіційними даними Генштабу. Там наголошують, що це та кількість, яку вдалось підрахувати, а подекуди інтенсивність боїв цього просто не дозволяє зробити. Тож, ліквідованих окупантів найімовірніше ще більше.

Війна – становить половину усіх причин смертей чоловіків в Росії

Росіяни уже не можуть приховувати втрат своєї армії. З відкритих джерел стає зрозуміло, що підтверджені смерті росіян на війні у віці 20 – 24 років становлять третину від усіх смертей російських чоловіків у 2022 році.

Водночас російські аналітичні ресурси зазначають, що якщо врахувати недооблік військових смертей (тобто збільшення у 2 рази), то частка військових смертей у цій віковій категорії – становитиме приблизно половину від усіх смертей.



Статистика причин смертності російських чоловіків / Інфографіка РосЗМІ

Часткова мобілізація в дії

Ба більше, з початку літа і по середину осені 2022 року найбільше втрат було саме серед добровольців.

До кінця 2022 року та початку наступного помітно зросли втрати серед ув'язнених, завербованих у ПВК "Вагнер". Із них формували "штурмові групи" для атаки на українські позиції під Бахмутом, а оскільки ЗСУ не давали росіянам просунутись – втрати вагнерівців були просто колосальними. Пригожин почав застосовувати "м'ясні штурми", це коли російські війська намагались наступати буквально по своїх трупах.

Тож, якщо в Росії ще досі є люди, які вважають, що війна їх не торкнеться, у нас для них погані новини. Поки країна-агресор не капітулює і не забереться з України, її чоловіки продовжуватимуть гинути. А якщо врахувати той факт, що ЗСУ інтенсивно готуються до майбутнього контрнаступу, накопичують західне озброєння, то втрати окупантів лише зростуть, а російське населення й далі продовжить скорочуватись.