Следует вспомнить, что перед этим Кремль массово вербовал на войну зэков. Они в составе ППК "Вагнера" массово погибают в Украине, а их тела даже никто не забирает. На этот раз российские СМИ пишут, что Госдума предложила отправлять на войну бездомных собак, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Каждый второй мужчина в возрасте 20 – 24 года, умерший в России в 2022 году, сделал это в Украине
Россия хочет мобилизовать на войну бездомных собак
Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов заявил, что бездомных собак стоит учить "разным навыкам". После этого отправлять на фронт в Украину, чтобы они "помогали раненым и в разминировании".
У нас в стране очень много кинологов, которые могут научить собакам разных навыков… Больших и агрессивных собак кинологи научили бы и направили их в зону "СВО" (на войну – 24 Канал) – пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании принимают участие. И как свидетельствует опыт Великой Отечественной войны, они могут участвовать и в других делах,
– заявил российский депутат.
Следует отметить, что предложение депутат озвучил на фоне обсуждения Госдумой поправок к закону об ответственном обращении с животными. Он позволяет регионам усыплять бездомных собак.
"Мобилизацию" собак в России обсуждали еще в 2022 году
Еще в декабре 2022 года российский депутат от коммунистической партии России из города Орел Виктор Макаров предложил привлечь российских собак на войну в Украине.
Он говорил, что якобы животных нужно "мобилизовать" и "научить взрывать танки".
Предлагаю воспитать этих собак для взрывов танков,
– заявил российский депутат.
Его инициативу тогда проигнорировали.