Подробности сообщили правоохранители Львовщины. Трагедия произошла 24 мая. Тогда в полицию начали поступать сообщения о том, что по городу бегают 2 больших алабая и бросаются на людей и других собак.

Смотрите также "Утилизируют" все, что мешает: в России на войну хотят отправлять бездомных собак

На место, где видели собак, немедленно уехали экипажи реагирования патрульной полиции. Они установили, что алабаи, которые находились на улице без хозяина и не имели намордников, набросились по меньшей мере на двух маленьких собак, которых владельцы выгуливали на поводке.

Одна собачка от полученных травм погибла, другая – в тяжелом состоянии находится в ветклинике,

– сообщили в пресс-службе полиции.

Там подчеркнули, что алабаи агрессивно вели себя и бросались на людей. Правоохранители отпугивали алабаев резиновыми пулями.

На обнародованных в сети кадрах виден момент нападения на маленькую собачку Асю. Бабушка гуляла со своей любимицей на поводке, и вдруг к ней подбежали 2 алабая и вгрызлись в собачку. Большая собака взяла в зубы Асю и побежала в неизвестном направлении.

Что пережила хозяйка потерпевшей собаки – трудно даже вообразить. Женщина кричала посреди улицы от боли и хваталась за сердце.



Алабаи бегут с собачкой в зубах / Скриншот с видео

Обратите внимание! Алабаи должны содержаться в вольерах, иметь большую территорию для выгула, а также, начиная со щенков, подвергаться воспитанию кинологов, тогда из них вырастают прекрасные охранники и домашние питомцы. Однако отсутствие ухода и сбалансированного питания оказывает на психику этих животных крайне негативное влияние.

Нашли ли правоохранители виновных и что им грозит

Полицейские обнаружили владелицу алабаев. Ею оказалась 34-летняя местная жительница. Как объяснила женщина, во время выгулки собаки те от нее скрылись. Но судя по рассказам очевидцев, собаки очень долго бегали по улицам и никто их не искал.

В отделении полиции на женщину составили протокол по статье 154 о нарушении правил содержания собак. Владельцы пострадавших собак могут обратиться в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание – наложение штрафа в размере 3400 гривен с конфискацией животных. Сейчас алабаи закрыты в вольере.

Реакция хозяина собак

Владелец собак местный одиозный бизнесмен Николай Лагодич в своих соцсетях опубликовал видео, где просит прощения перед всеми пострадавшими и заявляет, что компенсирует им причиненный его собаками моральный ущерб. Однако "извиняется" господин Николай в довольно странной манере. Он сразу же заявляет, что не виноват и вспомнил о бывшей жене.

Видит Бог, это не моя вина. Это способ тупо посадить меня в тюрьму. Вторая жена хотела на этом нажиться. Она со стукачами делали все, чтобы мои собаки кого-то загрызли,

– сказал он.



Алабай Николая Лагодича / Фото с его инстаграммы



Люди в сети возмущены / Скриншот 24 Канала

Лагодича ранее задерживали по вождению авто под наркотиками

В Дрогобыче в ночь с 18 на 19 марта полиция задержала местного бизнесмена за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Речь идет о Николае Лагодиче, неоднократно попадавшем в скандалы.