"Сервер Газы": в игре Roblox прошли "митинги" за Палестину

Война на Ближнем Востоке вызвала волну пропалестинских митингов в ЕС и других странах. А также получила неожиданное продолжение в виртуальном мире.

"Митинги" за Палестину и против Израиля появились на платформе Roblox (Роблокс). 24 Канал разобрался, что это может означать.

Что известно

Один из пользователей соцсети Х, ранее известной как твиттер, обратил внимание на виртуальный марш в поддержку Палестины на Roblox. Там игровые персонажи идут по аллее с флагами Палестины под арабскую музыку на площадь, где проходит митинг. На плакатах видны слова "Солидарность с Палестиной".

Пропалестинский митинг в "Роблоксе": смотрите видео

"Что из них вырастет?" – спрашивает пользователь, намекая на юный возраст игроков.

Впрочем, другие пользователи соцсети Х не так обеспокоены этим инцидентом. Они указывают, что в Roblox играют преимущественно подростки, так что "митинг" следует считать подростковым вызовом, своеобразным эпатажем. Мол, если взрослые поддерживают Израиль, то мы будем за Палестину.



Реакция пользователей на "митинг" в Роблоксе / Скриншот 24 Канала

. Roblox – это онлайн-платформа, где можно создать собственные игры, а также поиграть в игры других пользователей. Также есть возможность создать и придумать одежду для своего персонажа. Из-за бешеной популярности среди детей и подростков педагоги используют Roblox в учебных целях – например, чтобы учить детей считать. Игра монетизирована: за реальные деньги можно купить различные "плюшки".

В игре можно найти мечеть, где проходят политические споры, а также еврейский бар, где осуждают палестинцев, – у одного из персонажей украинский флаг на шляпе. Вероятно, дети обыгрывают происходящее во взрослом мире, не очень понимая, какие именно нарративы невольно распространяют.

В Роблоксе кто-то поддерживает Палестину, кто-то – Израиль / Скриншоты 24 Канала

В телеграм-канале "Катарсис" также заметили демонстрации "за Палестину" в Roblox. Пользователи пишут, что в игре банят за такие действия, и к серверам, где это происходит, можно подключиться только по закрытым ссылкам.

"Средний возраст митингующих – 7 лет", "потом изобретут игру о митингах и то, как их разгоняли", "там есть режимы с концлагерями", – пишут в телеграме.

Ранее в Roblox была пророссийская пропаганда

В конце июля в The New York Times появилось сообщение о том, что Россия пытается распространить свои нарративы в играх, популярных среди подростков. Тогда речь шла о Minecraft, Roblox и российской версии World of Tanks.

В Minecraft россияне воссоздали битву за украинский город Соледар и "установили" российский флаг над Луганском. В российской версии World of Tanks можно провести "парад" советских танков в Москве в 1945 году. А вот в Roblox прошел "парад" МВД РФ ко дню России.