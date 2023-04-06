Уже становится традицией: в Ингушетии неизвестные устроили стрельбу с силовиками

В российской Ингушетии группа неизвестных устраивает нападения на полицейских. Это перерастает в перестрелки.

Столкновение с силовиками было в селе Зязыков-Юрт в Малгобекском районе. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Как возникла перестрелка

Неизвестные скрывались в заброшенном здании. Они пересеклись с силовиками и стали отстреливаться. На место отправили спецназ ФСБ России, стрелков заблокировали в доме. Оказалось, что в помещении находятся четверо нападавших, ранивших двух участковых.

Позже сообщили, что один полицейский скончался. Кроме того, погиб еще один человек. Сейчас устанавливают, был ли это правоохранитель.

Такие приступы происходят не впервые

В Ингушетии уже походили нападения 28 марта и 4 апреля. Двое преступников во время перестрелок были убиты, ранения получили четверо силовиков.

Российские власти объявили в регионе режим контртеррористической операции.

Стрельба в Брянске

29 марта на территории воинской части в Брянске было два выстрела, в результате которых ранили военнослужащего, охранявшего склады.

В городе ввели план "Сирена" и разыскивали мужчину, одетого во все темное и с оружием. Через четыре часа оказалось, что в строковике якобы случайно выстрелил сослуживый, который нес с ним службу.