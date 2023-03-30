Поэтому в российском городе ввели план "Сирена". Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Брянске неизвестный стрелял в срочника

29 марта на территории воинской части были слышны два выстрела, в результате которых был ранен военнослужащий, охранявший склады.

Поэтому в городе ввели план "Сирена" и разыскивали мужчину, одетого во все темное и с оружием. Через четыре часа оказалось, что никого и не было – в срочника случайно выстрелил сослуживец, который нес с ним службу.

Сейчас все обстоятельства устанавливают.

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