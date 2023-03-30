Поэтому в российском городе ввели план "Сирена". Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
К теме "Спецоперация" идет по плану: в Курской области срочник расстрелял сослуживцев
В Брянске неизвестный стрелял в срочника
29 марта на территории воинской части были слышны два выстрела, в результате которых был ранен военнослужащий, охранявший склады.
Поэтому в городе ввели план "Сирена" и разыскивали мужчину, одетого во все темное и с оружием. Через четыре часа оказалось, что никого и не было – в срочника случайно выстрелил сослуживец, который нес с ним службу.
Сейчас все обстоятельства устанавливают.
Другие подобные случаи
- Такие случаи в России – не единичны. Недавно в Курской области произошла стрельба между срочниками. В результате этого один из срочников погиб.
- ЧП произошло в 37-й мотострелковой бригаде в/ч 69647, которая временно дислоцируется на территории Суджанского района Курской области.
- Предварительно, 22-летний Магомед М. услышал посторонних в зоне часового поста. Он крикнул: "Стой, кто идет", однако ответа не последовало. После этого солдат открыл огонь.
- Как стало известно, в результате стрельбы погиб 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г., еще один 22-летний солдат из Новосибирска Владислав К. попал в больницу.