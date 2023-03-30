Через це у російському місті запровадили план "Сирена". Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
До теми "Спецоперація" йде за планом: у Курській області строковик розстріляв товаришів по службі
У Брянську невідомий стріляв у строковика
29 березня на території військової частини було чутно два вистріли, внаслідок яких було поранено військовослужбовця, що охороняв склади.
Через це у місті ввели план "Сирена" і розшукували чоловіка, одягненого у все темне та зі зброєю. За чотири години виявилось, що нікого й не було – у строковика випадково вистрілив товариш по службі, який ніс з ним службу.
Наразі усі обставини встановлюють.
Інші подібні випадки
- Такі випадки у Росії – непоодинокі. Нещодавно у Курській області відбулася стрілянина між строковиками. Внаслідок цього один зі строковиків загинув.
- НП сталася у 37-й мотострілецькій бригаді в/ч 69647, що тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області.
- Попередньо, 22-річний Магомед М. почув сторонніх у зоні вартового посту. Він крикнув: "Стій, хто йде", проте відповіді не було. Після цього солдат відкрив вогонь.
- Як стало відомо, внаслідок стрілянини загинув 19-річний строковик із Татарстану Тамір Г., ще один 22-річний солдат з Новосибірська Владислав К. потрапив до лікарні.