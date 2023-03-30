Через це у російському місті запровадили план "Сирена". Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми "Спецоперація" йде за планом: у Курській області строковик розстріляв товаришів по службі

У Брянську невідомий стріляв у строковика

29 березня на території військової частини було чутно два вистріли, внаслідок яких було поранено військовослужбовця, що охороняв склади.

Через це у місті ввели план "Сирена" і розшукували чоловіка, одягненого у все темне та зі зброєю. За чотири години виявилось, що нікого й не було – у строковика випадково вистрілив товариш по службі, який ніс з ним службу.

Наразі усі обставини встановлюють.

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