Внаслідок стрілянини один зі строковиків загинув. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу У центрі Санкт-Петербурга чоловік вистрілив в ОМОНівця: у мережі з'явилось відео
У Курській області строковик розстріляв товаришів по службі
Вночі 6 березня у 37-й мотострілецькій бригаді в/ч 69647, що тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області, військовий-строковик влаштував стрілянину.
Попередньо, 22-річний Магомед М. почув сторонніх у зоні вартового посту. Він крикнув: "Стій, хто йде", проте відповіді не було. Після цього солдат відкрив вогонь.
Внаслідок стрілянини загинув 19-річний строковик із Татарстану Тамір Г., ще один 22-річний солдат з Новосибірська Владислав К. потрапив до лікарні.
Владислав К., який потрапив до лікарні / фото росЗМІ
Як кажуть у Росії – "спецоперація йде за планом". Але тут щось пішло не так. В принципі, як і завжди.
Стрілянини між росіянами: останні новини
- Нещодавно у центрі Санкт-Петербурга у співробітника ОМОНу вистрілили з обрізу. Нападника затримали, а силовика госпіталізували.
- У російському Ростові-на-Дону чоловік влаштував стрілянину біля торгового центру. Автомат приніс у величезній сумці. У мережі зазначають, нібито чоловік перебуває на обліку у психдиспансері.
- До речі, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що між окупантами немає ніякої монолітності, адже вони намагаються ділити сфери впливу та гроші. Зʼявилася інформація, що вони навіть влаштовують перестрілки в Маріуполі.