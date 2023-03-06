Внаслідок стрілянини один зі строковиків загинув. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Курській області строковик розстріляв товаришів по службі

Вночі 6 березня у 37-й мотострілецькій бригаді в/ч 69647, що тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області, військовий-строковик влаштував стрілянину.

Попередньо, 22-річний Магомед М. почув сторонніх у зоні вартового посту. Він крикнув: "Стій, хто йде", проте відповіді не було. Після цього солдат відкрив вогонь.

Внаслідок стрілянини загинув 19-річний строковик із Татарстану Тамір Г., ще один 22-річний солдат з Новосибірська Владислав К. потрапив до лікарні.



Владислав К., який потрапив до лікарні / фото росЗМІ

Як кажуть у Росії – "спецоперація йде за планом". Але тут щось пішло не так. В принципі, як і завжди.

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