Кім Чен Ин свідомо підставляє Путіна

Я описав, які типи техніки армії КНДР можуть зацікавити Росію – переважно однотипна радянська і з однаковими калібрами. Але, схоже, все виявилося зовсім навпаки. Точніше, Путін то просив про цю техніку, а от Кім Чен Ин вирішив передавати йому зовсім іншу. Про це заявив Олександр Коваленко, інформує 24 Канал.

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Нещодавно з'явилися перші фото з транспортування залізницею у Росії 170-міліметрових САУ M1989 Koksan. А днями видання Financial Times повідомило, що крім цих самохідних артилерійських установок, КНДР передала Росії 240-міліметрові РСЗВ, найімовірніше М1985/М1991.

Важливо розуміти, що М1989 та М1985/М1991 – це артилерійські системи, які мають не властиві Росії калібри. Мовиться про ствольний 170-міліметровий і реактивний 240-міліметровий відповідно.

Здавалося б, КНДР могла відправити у Росію РСЗВ 122-го калібру або 300-го, САУ 152-го, гаубиці 122-го, але ні. Не їх Північна Корея відправила Росії.

Тобто Кім Чен Ин почав постачати Росії артилерію тих калібрів, які на російських підприємствах не виробляються і які Владіміру Путіну доведеться регулярно купувати у КНДР, звичайно ж, за вкрай завищеними цінами. Хитрий Кім Чен Ин ставить Путіна в позу людини, яка постійно просить, залежить і приповзає рачки.

Звичайно, не виключено, що наступні партії техніки від КНДР до Росії вже будуть відповідати "рідним" радянським/російським калібрам, але, можливо, і ні. Можливо, Кім Чен Ин продовжить постачати Путіну техніку зі специфічними калібрами, типу М2018 155-го, РСЗВ 132-го та 200-го та іншого.

Однак нам не легше від того, як саме відбувається співпраця між Росією та КНДР, а реакція Заходу на це була б бажаною. Адже чим більше потурання від Заходу – тим більша самовпевненість диктаторів у вседозволеності.