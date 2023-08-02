В Ирпене в частной школе жестоко избили ребенка: учителя обвинили жертву

В Ирпене на школьной площадке избили третьеклассника в сотрясение мозга. Его мама заявила, что учительница в это время находилась неподалеку, но ничего не сделала. Она даже не подошла, когда ребенок находился без сознания.

О случившемся рассказала мама избитого мальчика Лера Татарчук. Также видео избиение попало на камеру наблюдения.

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В школе ребенка избили до сотрясения мозга

Инцидент произошел в Ирпене в Киевской области. В школе TGI Academy ученики жестоко избили третьеклассника: ребенка душили, били по голове и пока он был без сознания. По словам мамы ребенка, учительница была неподалеку, однако была занята чем-то в телефоне.

Моего сына, ученика 3-го класса, избили в сотрясение мозга на школьной площадке частной школы в Ирпене TGI Academy, в 15 метрах от учительницы, занятой своими делами в телефоне. Все видно на видео с камеры наблюдения. Это происходило в течение 5 минут и никакой реакции от учителей частной школы. Сын получил удар ногой в голову сзади, после чего лежал на земле около 30 секунд неподвижно и, скорее всего, без сознания. В это время сверху на нем сидел какой-то ребенок и нанес еще удар,

– рассказала мама мальчика.

По ее словам, когда она забирала своего заплаканного сына, у него было отечное лицо. Тогда учительница сказала, что "на улице у детей случился конфликт, но мы уже все разобрали". О случившемся на самом деле ребенок рассказал маме только дома.

На утро я обратилась к директору и владелице школы Валентине Швед с просьбой прояснить, что произошло, и предоставить мне видео. После того, как я увидела видео, я не могла спать 4 ночи, мне не хватало воздуха, я не могла вложить все это у себя в голове,

– сказала женщина.

Видео с камеры наблюдения:

В заведении никто не предоставил мальчику помощь

Татарчук также сообщила, что ее сыну не оказали первую медицинскую помощь и не вызвали скорую, потому что учительница "на глаз провела диагностику" ребенка и решила, что с ним все хорошо. Также школа не сообщила полиции и родителям детей, которые принимали в этом участие и были на площадке, что именно произошло в учебном заведении.

Вину решили переложить на 9-летнего ребенка, который ударил ногой по голове сына, и на него самого, потому что сам виноват, ведь он не умеет играть с детьми. Наутро голова не болела, и он пошел в школу. Когда вечером мы его забрали, он пожаловался, что у него кружилась голова на уроках, но он побоялся сказать кому-то из-за того, что не хотел быть высмеянным… Вот тогда я забила тревогу,

– сказала женщина.

Врач диагностировал у мальчика сотрясение мозга, а лечение длилось несколько месяцев. По словам детей, ставших свидетелями инцидента, они даже "подходили к учительнице и просили о помощи, но тщетно".

Родители не забирали ребенка из частной школы, рассчитывая на адекватную реакцию руководства заведения и даже просили принять меры по противодействию буллингу. Однако, по их словам, ничего сделано не было. Тогда они обратились к стражам порядка.

В рамках проверок моих заявлений выяснилось много интересного, как, например, то, что TGI Academy не имеет лицензии на проведение образовательной деятельности, а учителя TGI Academy совсем не учителя, а ФЛПы, договоры о предоставлении услуг с которыми были заключены только на 5 дней. И это притом, что с сентября они каждый день были с моим ребенком,

– сказала Татарчук.

Правоохранители открыли уголовное производство

В пресс-службе полиции Киевской области заявили, что по этому факту открыты уголовные производства по статье 126 (побои и пытки) и статье 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.