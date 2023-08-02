В Ірпені в приватній школі жорстоко побили дитину: вчителі звинуватили жертву

В Ірпені на шкільному майданчику побили третьокласника до струсу мозку. Його мама заявила, що вчителька у цей час перебувала неподалік, але нічого не вдіяла. Вона навіть не підійшла, коли дитина перебувала без свідомості.

Про те, що трапилось, розповіла мама побитого хлопчика Лєра Татарчук. Також відео побиття потрапило на камеру спостереження.

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У школі дитину побили до струсу мозку

Інцидент трапився в Ірпені в Київській області. У школі TGI Academy учні жорстоко побили третьокласника: дитину душили, били по голові та поки вона була непритомною. За словами мами дитини, вчителька була неподалік, проте була зайнята чимось у телефоні.

Мого сина, учня 3-го класу, побили до струсу мозку на шкільному майданчику приватної школи в Ірпені TGI Academy, за 15 метрів від вчительки, яка була зайнята своїми справами в телефоні. Все видно на відео з камер спостереження. Це відбувалось протягом 5 хвилин і жодної реакції від вчителів приватної школи. Син отримав удар ногою в голову ззаду, після чого лежав на землі близько 30 секунд нерухомо і, швидше за все, непритомний. У цей час зверху на ньому сиділа якась дитина і завдала ще удару,

– розповіла мама хлопчика..

За її словами, коли вона забирала свого заплаканого сина, у нього було набрякле обличчя. Тоді вчителька сказала, що "на вулиці в дітей стався конфлікт, але ми вже все розібрали". Про те, що трапилось насправді, дитина розповіла мамі лише вдома.

На ранок я звернулась до директорки і власниці школи Валентини Швед із проханням прояснити, що відбулось, і надати мені відео. Після того, як я побачила відео, я не могла спати 4 ночі, мені бракувало повітря, я не могла вкласти все це в себе в голові,

– сказала жінка.

Відео з камери спостереження:

В закладі ніхто не надав хлопчику допомогу

Татарчук також повідомила, що її сину не надали першу медичну допомогу та не викликали швидку, тому що вчителька "на око провела діагностику" дитини і вирішила, що з нею все добре. Також школа не повідомила поліцію та батьків дітей, які брали в цьому участь і були на майданчику, що саме сталося в навчальному закладі.

Вину вирішили перекласти на 9-річну дитину, яка вдарила ногою по голові сина, і на нього самого, бо сам винен, адже він не вміє гратися з дітьми. На ранок голова не боліла і він пішов до школи. Коли ввечері ми його забрали, він пожалівся, що в нього паморочилося в голові на уроках, але він побоявся сказати комусь через те, що не хотів бути висміяним… Ось тоді я забила тривогу,

– сказала жінка.

Лікар діагностував у хлопчика струс мозку, а лікування тривало кілька місяців. Зі слів дітей, які стали свідками інциденту, вони навіть "підходили до вчительки і просили про допомогу, але марно".

Батьки не забирали дитину з приватної школи, розраховуючи на адекватну реакцію керівництва закладу ц навіть просили вжити заходів щодо протидії булінгу. Проте, за їхніми словами, нічого зроблено не було. Тоді вони звернулись до правоохоронців.

У межах перевірок моїх заяв з’ясувалося багато цікавого, як, наприклад, те, що TGI Academy не має ліцензії на проведення освітньої діяльності, а вчителі TGI Academy зовсім не вчителі, а ФОПи, договори про надання послуг з якими були укладені лише на 5 днів. І це притому, що з вересня вони щодня були з моєю дитиною,

– сказала Татарчук.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

У пресслужбі поліції Київської області заявили, за цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтею 126 (побої і мордування) і статтею 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоровʼя дітей) Кримінального кодексу України.