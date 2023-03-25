Испанские полицейские занимались сексом с активистами, чтобы получить информацию, – СМИ

Испанию разразился громкий скандал. Полицейские обвиняются в том, что они проникли в ультралевые и зеленые группы и занимались сексом с активистами, чтобы получить от них информацию.

По информации издания La Directa, офицер полиции по имени Даниэль Эрнандес занимался сексом с разными участниками барселонского сквота и ультралевых движений с 2020 года.

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Офицер обвиняется в сексуальном насилии

На офицера пожаловались шесть женщин. Его обвинили в сексуальном насилии. Потерпевшие утверждают, что их сексуальное согласие было получено на основе лжи.

Адвокат одной из них Мирея Салазар сообщила, что с помощью жалоб планировали "узнать, насколько далеко заходят эти практики, не имеющие правового оправдания".

Скандал набрал обороты

Скандал усилился после заявления мадридского филиала климатической активистской группы Extinction Rebellion. Женщина-офицер полиции якобы имела сексуальные отношения, по крайней мере, с одним из ее участников.

В Испании дело Эрнандеса вызвало негодование, особенно в Каталонии. Эту ситуацию восприняли особенно остро после того, как правительство Испании признало, что шпионило по мобильным телефонам 18 лидеров каталонских сепаратистов.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отверг обвинения партии ERC в "незаконной деятельности" полиции. Он назвал это ложь.