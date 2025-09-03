В Ивано-Франковскую область враг направил ночью 3 сентября ударные дроны и крылатые ракеты. Взрывы слышали в нескольких районах.

В частности – в Калуше, как написало Суспільне. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.

Что известно об атаке России с воздуха на Ивано-Франковскую область 3 сентября?

Враг применил ночью 3 сентября крылатые ракеты Х-101 и "Калибры", а также много "Шахедов". Значительная часть из них атаковали Ивано-Франковскую область.

В течение часов поступали сообщения от местных СМИ и телеграм-сообществ о взрывах, а власть предостерегала об опасности. Взрывы неоднократно раздавались в Калуше, а также в Коломые.

Сначала в Калуш прилетели ударные БпЛА, это было около 3 утра. Впоследствии местные власти, в частности городской голова Андрей Найда в фейсбуке, сообщила, что после этой атаки, по предварительным данным, жертв в обществе нет.

А около 5 утра город услышал новые взрывы – это уже было от атаки "Калибров". О последствиях этого удара информации пока не было.

Атака на Украину ночью 3 сентября: где еще были взрывы?