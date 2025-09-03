В Калуше в Ивано-Франковской области прогремели взрывы: туда летели ракеты и дроны
- В ночь на 3 сентября Россия атаковала Ивано-Франковскую область крылатыми ракетами и дронами, в частности, Калуш.
- После атак дронами в Калуше предварительно жертв нет, но о последствиях ударов "Калибров" информации еще нет.
В Ивано-Франковскую область враг направил ночью 3 сентября ударные дроны и крылатые ракеты. Взрывы слышали в нескольких районах.
В частности – в Калуше, как написало Суспільне. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.
Что известно об атаке России с воздуха на Ивано-Франковскую область 3 сентября?
Враг применил ночью 3 сентября крылатые ракеты Х-101 и "Калибры", а также много "Шахедов". Значительная часть из них атаковали Ивано-Франковскую область.
В течение часов поступали сообщения от местных СМИ и телеграм-сообществ о взрывах, а власть предостерегала об опасности. Взрывы неоднократно раздавались в Калуше, а также в Коломые.
Сначала в Калуш прилетели ударные БпЛА, это было около 3 утра. Впоследствии местные власти, в частности городской голова Андрей Найда в фейсбуке, сообщила, что после этой атаки, по предварительным данным, жертв в обществе нет.
А около 5 утра город услышал новые взрывы – это уже было от атаки "Калибров". О последствиях этого удара информации пока не было.
Атака на Украину ночью 3 сентября: где еще были взрывы?
- Еще вечером 2 сентября российская армия начала очередной массированный обстрел Украины. Сначала применили ударные беспилотники, а ночью 3 сентября – крылатые ракеты, в частности Х-101 и "Калибры".
- В течение ночи взрывы раздавались в Ровно, Луцке, Львове, Хмельницком. Также в Киеве и в Кировоградской области – здесь известно об атаке на железную дорогу.