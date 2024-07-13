В Запорожской области водитель сбил военного и оставил его умирать возле дороги

В Запорожье неизвестный водитель сбил военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги. Даже не остановившись, он оставил его умирать на обочине.

Сейчас полицейские разыскивают виновника ДТП. Правоохранители призывают людей к сотрудничеству и помочь в поиске водителя-убийцы.

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Подробности ДТП

Смертельное ДТП произошло 12 июля около 21:35 в поселке городского типа Камышеваха. На улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля "Toyota Hilux" наехал на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения.

Водитель, не останавливаясь, покинул пострадавшего. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, который имеет характерные механические повреждения, в частности отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало,

– сообщили в полиции.

Полиция призывает всех, кто мог быть свидетелем происшествия или может предоставить любую информацию о местонахождении автомобиля "Toyota Hilux" темного цвета с повреждениями, сообщить по телефону: +38 (061) -434-19-16 или 102. Важна любая информация, которая поможет найти виновника и привлечь его к ответственности за совершенное преступление.