В Запорожской области водитель сбил военного и оставил его умирать возле дороги
Источник:Полиция Запорожской области
В Запорожье неизвестный водитель сбил военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги. Даже не остановившись, он оставил его умирать на обочине.
Сейчас полицейские разыскивают виновника ДТП. Правоохранители призывают людей к сотрудничеству и помочь в поиске водителя-убийцы.
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Подробности ДТП
Смертельное ДТП произошло 12 июля около 21:35 в поселке городского типа Камышеваха. На улице Богдана Хмельницкого водитель автомобиля "Toyota Hilux" наехал на военнослужащего, когда тот шел по обочине дороги в попутном направлении движения.
Водитель, не останавливаясь, покинул пострадавшего. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Полицейские прилагают все усилия для розыска автомобиля, который имеет характерные механические повреждения, в частности отсутствует передний бампер и повреждено левое боковое зеркало,
– сообщили в полиции.